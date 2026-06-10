ＴＢＳの田村真子アナウンサーの晴れ姿が公開された。元同局で現在はフリーの山本里菜アナが１０日までにインスタグラムを更新し、「美しすぎる！！！ほんとーーに幸せそうだったそんな真子を見られて私も幸せ！」と祝福し、和装の田村アナとの２ショットをアップ。「夫婦生活これから色々あると思うから私でよかったら何でも相談してねって伝えようと思ったけど何をそんな心配してたんだろと自分を恥じるくらい本当にお