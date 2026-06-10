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【ドラゴンズドグマ2：ダークアリズン】 10月9日 発売予定 価格： 5,990円 2,990円（エクスパンション） カプコンは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/PC（Steam）用オープンワールドアクション「ドラゴンズドグマ2：ダークアリズン」を10月9日に発売する。価格は5,990円。またDLC「ドラゴンズドグマ2：