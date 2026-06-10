◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦関大５―３北九州市立大（１０日・東京ドーム）２１年ぶり６度目の出場となった公立の雄・北九州市大（九州六大学）は３１年ぶり１２度目出場の関大（関西学生）に３―５で競り負け、２回戦敗退となった。３回２死二塁から古謝志侑一塁手（２年＝岡山学芸館）が中越え適時三塁打を放って先制。６回には１死一、二塁で指名打者の小畑仁誠（４年＝壱岐）が