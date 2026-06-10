◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦関大５―３北九州市大（１０日・東京ドーム）３１年ぶり１２度目出場の関大（関西学生）は２１年ぶり６度目出場の北九州市立大（九州六大学）に５―３で競り勝ち、８強入りを果たした。０―１で迎えた３回２死一塁から４番・山本峻輔中堅手（３年＝延岡学園）の右中間への適時二塁打で同点に追いつくと、つづく５番・宮本青空遊撃手（３年＝報徳学園）の