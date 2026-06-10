フランスギャロは９日、ピエールシャルル・ブドー（３３）騎手が提出した騎乗免許申請が同日承認されたことを発表した。競馬規則に従い、免許は平地競走の騎手全員に義務付けられている健康診断後に発効されるとしている。同騎手は１５、１６、２０年と３度の仏リーディングに輝き、１９年にヴァルトガイストとのコンビで凱旋門賞を制した。２１年５月に女性への暴行容疑で起訴されたため騎乗停止処分に。２２年１１月には騎手