モデルでタレントの藤田ニコルさんの「お宮参り」ポストが、思わぬ反響を呼んでいる。「病気で子供を産めない人の気持ちを考えたことがあるか」発端となったのは、藤田さんが2026年6月7日に公開した2枚の写真だった。藤田さんは23年8月に俳優の稲葉友さんと結婚し、26年5月1日に第一子の出産を発表。6月7日の投稿では、「お宮参り」とのコメントを添え、着物姿で赤ちゃんを抱っこした自身の写真を公開していた。俳優で歌手・タレン