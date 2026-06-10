クレーム対応時に役立つ相手の怒りを鎮めるテクニック「ディスペーシング」と「シュガーランプ」とは 「ディスペーシング」と「シュガーランプ」を使う 誰かと話をしていて言い争いになってしまったときには、自分の怒りを鎮めながら冷静な対処が必要です。相手が怒っているときにこちらもそれに煽られてしまっては逆効果。ここはディスペーシング（反同調行動）を使って、相手の怒りを鎮