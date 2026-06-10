皇族以外はお参りができないといわれる宮中三殿の秘密とは 宮中三殿って神社なの？ 宮中三殿をご存じでしょうか。その名前を知らなくても、天皇陛下が即位などの特別な行事の際や、元日などに皇居内の神殿にお参りをされる様子をニュースでご覧になったことがあると思います。そこに映されていた建物が宮中三殿です。その名前からわかるように、宮中三殿は３つの神殿（社殿）で構成されています。中央にあるのが賢所です