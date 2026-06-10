心理学の実験が導き出した「ギブアンドテイク」が最も得になる理由 協力したほうが得になる？ 日本には、「旅の恥はかき捨て」という言葉があります。これは、１度しか行かないようなところであれば、その後長く付き合うわけでもないので、恥ずかしいことをしても平気、という意味です。裏を返せば、長く付き合う場合には、相手の気持ちを考え、自分勝手な行動は慎んだ方がよいと捉えることができるでしょう。 自分が相手と