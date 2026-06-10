男性が年齢を重ねるとポッコリおなかになってしまう理由 男性らしさを作り出すテストステロン 女性が女性ホルモンの働きで内臓脂肪がつきにくいのに対し、男性は残念ながら内臓脂肪がつきやすいのは否めません。たとえば肥満と判定される腹囲は男性が85ｃｍ以上、女性が90ｃｍ以上と女性のほうが基準が緩めですが、これは内臓脂肪の量が同じくらいになるレベルで区切ったためです。つまり、同じ腹囲なら女性のほうが内臓脂肪が