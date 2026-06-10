政府はイラン情勢を受けた物価高対応として、3兆円規模の2026年度補正予算案を編成し、6月初旬にも国会に提出する方針を固めた。 片山さつき財務相は5月26日の閣議後会見で、中東情勢の不安定化を踏まえ「国民の暮らしや経済活動に支障が生じないよう、適切に判断し必要に応じてタイムリーに対応することが重要」との考えを強調。26年度当初予算の予備費1兆円から5千億円強を充てて7─9月の電気・ガス料金を支援する方