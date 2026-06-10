TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）が6月9日、自身が出演するラジオ番組『荻上チキ・Session』で、事実婚をしたことを公表した。山本さんは、法律婚ではなく事実婚を選んだ理由について「私も夫も名字を変えずに家族になりたかったから」と説明。「事実婚契約の公正証書を作成して事実婚に至りました」と経緯を明かした。当初、夫となるパートナーは法律婚を希望し、「自分が山本姓に変わるね」と話していたそうだ。しかし、話し合