「裁判官としての人生観が変わってしまった」刑事裁判をやり直す「再審」制度の法改正をめぐり、静岡地裁で袴田巌さんの再審開始決定を出した元裁判官の村山浩昭弁護士が6月9日、衆院法務委員会に参考人として出席。長い時を経て冤罪が晴らされた「袴田事件」が自身に与えた衝撃について語った。●「裁判官としての人生観が変わってしまった」村山氏は2014年、静岡地裁の裁判長として袴田さんの再審開始を認める決定を出し、死刑囚