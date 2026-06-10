この先6月11日(木)〜6月23日(火)は、前半は梅雨の晴れ間があるものの、14日(日)から15日(月)と18日(木)以降は本州以西で本格的な梅雨空となり、蒸し暑い日が続く見込みです。前線の影響で曇りや雨のぐずついた空模様11日(木)〜17日(水)は、本州付近に前線や低気圧がたびたび近づくでしょう。13日(土)までは梅雨の晴れ間となる所が多いですが、14日(日)〜15日(月)は、西日本や東日本の太平洋側で雨が強まる可能性があります。札幌や