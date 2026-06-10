アジア株下落、米イラン応酬で合意遠のく上海株下げ縮小、PPIが4年ぶり高水準 東京時間11:13現在 香港ハンセン指数 24375.56（-190.34-0.77%） 中国上海総合指数 4004.16（-5.87-0.15%） 台湾加権指数 44208.57（-495.87-1.11%） 韓国総合株価指数 7826.60（-270.33-3.34%） 豪ＡＳＸ２００指数 8638.90（+34.74+0.40%） アジア株は軒並み下落、米イラン衝突懸念が高まっている。