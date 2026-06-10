お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が9日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・59）に出演。新幹線での悲劇について語った。ケンコバは夜に新大阪終着の新幹線で岡山から新神戸に移動。いつもは車内でスマートフォンのアラームをかけてポケットに入れ睡眠するというが「30〜40分の移動やったらまあ起きていられるやろう」と、アラームを掛けずに着席。だが「2秒で落ちた」と振り返った。新神戸到着を告げるアナ