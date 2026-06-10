◇ナ・リーグロッキーズ−カブス（2026年6月9日デンバー）ロッキーズの菅野智之投手（35）が9日（日本時間10日）、本拠地でのカブス戦に先発登板し6回途中無死一塁の場面で降板した。降板時は7−2。この回先頭打者ブッシュに右越えソロを喫し、続くブレグマンに左前打を浴びた時点でマウンドを降りた。結局、この回に2失点となり、右腕は3失点となった。打線が3回までに7得点とあり、6勝目の権利を持っての降板。鈴木誠