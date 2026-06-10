アバンギャルディのkohanaとsonoが空手の強豪・京都産業大学空手道部に潜入。全日本チャンピオンの突きを体験し、絶叫する場面があった。 【TVer】実は空手黒帯！ アバンギャルディsonoが見せた中段突き→上段蹴りのコンビネーションに拍手喝采 今回2人が訪れたのは、男女ともに全国レベルの選手が在籍する京都産業大学空手道部。指導者の荒賀龍太郎さんは東京五輪の銅メダリストという世界トップクラスの実績を持ち