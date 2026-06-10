俳優の本田望結（22）が9日、自身のインスタグラムを更新。ピラティスで培った“しなやかボディ”を披露した。【別カット】「細っ」「引き締まってますね」ブラトップ姿で美ウエストを披露する本田望結本田は「生活に欠かせないピラティス！先生方、いつもありがとうございます」とスタジオでのトレーニング風景を捉えた動画や美ウエストを見せた写真などをアップ。ハッシュタグには「#継続は力なり」と添え、熱心にボディメイ