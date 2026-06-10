ピューリッツァー賞受賞作家ダニエル・クラウスによるベストセラー小説『Whalefall』が映画化。『クジラに落ちた男』の邦題で、10月に公開されることが発表された。あわせて特報映像とティザーポスターが解禁された。【動画】衝撃サバイバル映画『クジラに落ちた男』特報映像原作者のクラウスは、ダークファンタジーの名手として知られる。2018年にアカデミー賞作品賞などを受賞した『シェイプ・オブ・ウォーター』のノベライ