サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）が１１日（日本時間１２日）から、米国、カナダ、メキシコの１６都市で開催される。出場チーム数は前回大会までの３２から４８に増加。１次リーグは４チームずつ１２組に分かれて行われ、各組上位２チームと３位のうち成績上位８チームの計３２チームが決勝トーナメントに進む。８大会連続８度目の出場となる日本は、初の８強入りを果たせるか。まずは、１次リーグ突破を目指す戦いが始まる。（