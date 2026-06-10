【トレーニングマッチ】日本女子代表 0−1 南アフリカ女子代表（6月9日／J-GREEN堺）【映像】長谷川唯の「鬼キープ→華麗ターン」（実際の様子）なでしこジャパン（日本女子代表）のMF長谷川唯が見せた圧巻のボールキープが話題となっている。相手の激しいプレスにも屈しないテクニックとボディバランスに、ファンも驚きを隠せなかった。なでしこジャパンは6月9日、国際Aマッチ扱いのトレーニングマッチで南アフリカ女子代表と