タレントの照英が９日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、子供へのお小遣いの額について驚きの金額を口にし、スタジオでは悲鳴が上がった。照英は子供のお小遣い事情について「各家庭、いろんな事情があると思うが、お小遣いが足りているのか心配になっちゃう」と切り出し「一番上のお兄ちゃんはバイトもしているけど、友達とメシ食ってくるわって。でももし松竹梅があって、友達が松でお前だけ梅だったらかわいそうだ