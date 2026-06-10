【第11話】 6月10日公開 第11話を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月10日、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」の第11話「達人の技」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第11話では、ボリスが一瞬の隙をついて兼一から秘伝書を奪う。焦る兼一に向かって、ボリスは「貴様はそのままでいろ」と告げるが――。 サンデ