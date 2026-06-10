【週刊少年サンデー 2026年28号】 6月10日 発売 価格：380円 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年28号」を本日6月10日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と巻頭カラーは、「尾守つみきと奇日常。」。センターカラーには「MAO」、「しっぽと逆鱗」、そして読切3連弾の第1弾となる「フラット」が掲