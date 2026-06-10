県内有数のサクランボの産地、湯沢市の三関地区で主力品種の佐藤錦の収穫が10日に始まりました。真っ赤に色づいた初夏の味覚、サクランボ。県内有数の産地、湯沢市の三関地区です。主力品種の佐藤錦の収穫が10日に始まりました。約60アールでサクランボを栽培している農家の藤山真一郎さんも朝から収穫作業を行いました。今年は花が咲く時期の天候不順でミツバチの活動が鈍り、受粉が進まなかったことから実の数が平年の8割