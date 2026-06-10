【週刊少年マガジン 2026年28号】 6月10日発売 価格：400円 書影はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2026年28号」を6月10日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 表紙と巻頭グラビアは櫻坂46の森田ひかるさんが登場。巻頭カラーには新連載「千仙戦記」。センターカラーには