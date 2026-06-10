荒川化学工業が続急伸、一時約７％高で１７００円台半ばに駆け上がる場面があった。ロジン（松脂）を活用した技術をコアテクノロジーに幅広い産業のニーズを捉えており、そのうちファイン・エレクトロニクス部門ではＡＩデータセンター向けの先端半導体材料や精密な電子デバイスの洗浄剤などを展開している。 ２５年３月期にトップラインを２ケタ増収で営業損益を黒字転換させたが、その後の回復ス