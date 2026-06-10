波瑠が主演を務めるドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』（日本テレビ系）が、いよいよ最終回を迎える。 参考：名探偵の“謎解きルーティン”はなぜ必要？『LOVED ONE』『月夜行路』の意外な共通点 銀座のバー「マーキームーン」のママ・野宮ルナ（波瑠）と、専業主婦の沢辻涼子（麻生久美子）が、名作文学を手がかりにさまざまな謎を解いていく本作。ミステリーであ