浦和レッズは10日、元日本代表MF中島翔哉が契約満了に伴い、今季限りでチームを離れることを発表した。1994年8月23日生まれの31歳は東京Vの下部組織で育ち、12年にトップチーム昇格。富山、FC東京への移籍を経験すると、17年8月にポルティモネンセ(ポルトガル)に新天地を求めた。その後はカタール、ポルトガル、UAE、トルコを渡り歩き、23年7月に浦和へ加入して6年ぶりのJ復帰を果たした。また、各年代代表でもプレーし、16