開催：2026.6.10 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 2 - 3 [ヤンキース] MLBの試合が10日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとヤンキースが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニ、対するヤンキースの先発投手はゲリット・コールで試合は開始した。 2回表、6番 スペンサー・ジョ