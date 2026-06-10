開催：2026.6.10 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 5 - 3 [レンジャーズ] MLBの試合が10日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとレンジャーズが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレック、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。 2回表、7番 ジェーコブ・バーガー 3球目を打ってレフトへのタ