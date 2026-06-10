【写真＆動画】FENDIの新作バッグを着用した目黒蓮（全2枚）／目黒蓮×FENDI「JOURNEY - “旅路”」第1弾・第2弾＆オフショット FENDI JAPANの公式Xが更新。ブランドアンバサダーを務める目黒蓮（Snow Man）が、新作バッグ「ソフト ホーボー スモール」を着用したビジュアルが公開され、注目を集めている。 ■目黒蓮がFENDI新作バッグを上品に着こなす 公開されたのは、目黒が日本限定バッグ「ソフ