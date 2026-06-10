クレステック [東証Ｓ] が6月10日昼(11:30)に業績・配当修正を発表。26年6月期の連結経常利益を従来予想の11.8億円→14.8億円(前期は11.5億円)に25.0％上方修正し、増益率が2.4％増→28.0％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.1億円→6.1億円(前年同期は4.1億円)に93.7％増額し、一転して49.3％増益計算になる。