10日前引けの日経平均株価は反落。前日比735.24円（-1.12％）安の6万4681.39円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は841、値下がりは666、変わらずは51。 日経平均マイナス寄与度は521.34円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が155.68円、フジクラ が55.71円、イビデン が48.61円、ＴＤＫ が47.27円と並んだ。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を332.87円押し上げ。次いでフ