10日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数565、値下がり銘柄数733と、値下がりが優勢だった。 個別ではピーバンドットコム、トーシンホールディングスがストップ高。日本ケアサプライ、鉄人化ホールディングス、まんだらけ、グローバルインフォメーション、ネオマーケティングなど14銘柄は年初来高値を更新。石井表記、ＨＯＤＬ１、Ｓｐｅｅｅ、ヤギ、日邦産業は