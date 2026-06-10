10日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比18.7％減の3142億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.9％減の2182億円だった。 個別ではニッセイＥＴＦＳ＆Ｐ５００ヘッジなし 、ＰＢＲ１倍割れ解消推進ＥＴＦ 、ＮＥＸＴ東証銀行業株価指数 、ｉシェアーズ米国リートＥＴＦ 、上場