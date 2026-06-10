10日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数171、値下がり銘柄数370と、値下がりが優勢だった。 個別ではジーネクストがストップ高。ＣＩＮＣ、いつもは一時ストップ高と値を飛ばした。タスキホールディングス、ジェイグループホールディングス、ＢＲＵＮＯ、サイバー・バズ、サクシードなど6銘柄は年初来高値を更新。Ａｉｍｉｎｇ、ＺＥＴＡ、ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏ