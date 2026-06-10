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10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ131590 -33.4 68350 ２. 野村日経平均 23409 8.3 67680 ３. 日経Ｄインバ 14824 -15.53082 ４. ＧＸ半導日株 14518 -22.14172