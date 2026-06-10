◇ナ・リーグドジャース12―3パイレーツ（2026年6月9日ピッツバーグ）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が9日（日本時間10日）のパイレーツ戦でMLB史上101人目で、現役では唯一となる通算2500安打を達成した。通算2498安打で臨んだ試合。6回1死からの第3打席で、パイレーツ先発・スキーンズの96.2マイル（約154.8キロ）直球を捉え、右中間への二塁打。通算563本目の二塁打でリーチをかけると、11―2と大量リ