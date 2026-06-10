大相撲のパリ公演（13、14日）に向け、大関・安青錦（22＝安治川部屋）が10日、羽田空港から出発した。2年連続で欧州開催の海外公演に参加する。ウクライナ出身の22歳は「2回目なので、しっかり自分らしい良い相撲が取れたらいいなと思う」と意気込んだ。現地での楽しみについては「凄く古い歴史ある街。観光できるところもたくさんあるので、しっかり観光できたらいい」と心待ちにした。パリ公演で、家具・日用品大手のニト