タレントの三田寛子（60）が9日、自身のインスタグラムを更新。亡き実父の誕生日に思いをつづった。「昨日は里の父のお誕生日」と記した三田。「写真に長男の結婚式の様子を話しかけて生きていたら誰よりもお嫁さんの愛未ちゃんを可愛がりお嫁に来てくれた事を喜んでくれたに違いない」と記し、「会わせてあげられなくて本当に残念」とつづった。「でも亡き父2人と母の分も中村の母が大喜びで式当日は体調悪く急に