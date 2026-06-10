イスラエル軍は９日、地上部隊が展開するレバノン南部で、親イラン勢力ヒズボラが管理する武器の保管施設を複数発見したと発表した。ヒズボラの「脅威」を国内外に示し、軍事作戦の正当性をアピールする狙いがある。軍によると、戦闘地帯の北部にある一般市民の建物から小銃や対戦車ミサイルなどの武器が見つかったという。こうした建物は複数あり、「一般人も軍事活動に携わっていることを示すヒズボラの新たな事例だ」と強調