俳優柏原収史（しゅうじ＝47）が10日、Xを更新。退院したことを報告した。柏原は「本日退院しました！お休み中、皆さんからのたくさんの温かいメッセージにとても励まされました。すべて読ませていただきました。本当にありがとうございました！」と報告し、感謝を伝えた。さらに「ゆっくり休んで心身共にリフレッシュし、しっかりエネルギーもチャージできたので、これからもよろしくお願いします！」と呼びかけた。柏原は3日に自