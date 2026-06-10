薬物依存からの回復を目指す元タレントの田代まさし氏（69）が10日までにYouTubeチャンネル「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演。自身の薬物使用について語る一幕があった。最初の使用について聞かれ「白い系のは最初、ヤクザの人がやると思ってたの。葉っぱとかはちょっとオシャレかなっていうイメージ。映画の中にも出てくるし。若い頃からたまにちょっとやってた。正直に言う」と告白した。さらに「注射と