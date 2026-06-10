敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が、9日（日本時間10日）の敵地パイレーツ戦で、通算2500安打を達成した。偉業後のベンチでは、大谷翔平投手も祝福した。フリーマンは6回の第3打席に二塁打を放って、大台に王手。7回は四球の後に再び打席が回り、中前に弾き返した。ドジャースの地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の女性レポーター、キルステン・ワトソンさんはインスタグラムを更