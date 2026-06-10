インスタグラム更新女子ゴルフの木戸愛（日本ケアサプライ）が9日、自身のインスタグラムを更新。約900万円の高級車でのドライブを報告すると、ファンから羨望の眼差しが向けられた。運転席で笑みを浮かべている。木戸はインスタグラムに「ドライブ」とつづった。乗っているのは、「ランドローバーディフェンダー110」。メーカー希望小売価格899万円（税込）からという高級車が、ファンの視線を奪った。「いつもステキです」「