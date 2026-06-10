?野球芸人?として知られるかみじょうたけしが１０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。プロ野球・楽天の三木肇監督が休養することについて言及した。楽天は１０日、三木監督が成績不振のため休養し、塩川達也ヘッドコーチが監督代行として同日の巨人戦から指揮を執ることを発表した。高校野球に精通していることで知られるかみじょうは、プロ野球では楽天ファン。監督休養発表を受け、Ｘに「三木監督休養で塩川監督代行や！！空気変