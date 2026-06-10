イランサッカー協会は９日、１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む同国代表の観戦チケットが米国によって取り消されたと発表した。英「ＢＢＣ」など各メディアによると、開幕２日前になってイランに割り当てられた試合チケットが突然、無効になったという。本来なら出場チームには試合ごとに８％の試合チケットが配分され、各国協会が自国サポーターに提供する。同メディアは「すでにイランは販売を開始していたものの、すでに旅行の手