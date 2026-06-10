株式会社テレビ東京と株式会社テレビ東京ダイレクトは、LINEヤフー株式会社が提供するLINEミニアプリにて、「テレ東オンラインくじ」を2026年6月12日(金)より開始いたします。記念すべき第一弾は人気番組『孤独のグルメ』。1回880円(税込)で、ここでしか手に入らない完全オリジナルの限定商品が、ハズレなしで必ず当たります。 ©テレビ東京 ▼「テレ東オンラインくじ」サービスコンセプト「テレ東オンライ